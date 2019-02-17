للأسبوع الـ 14 على التوالي جماعة

2019/02/17 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُواصلُ جماعةُ "السترات الصفر" تظاهراتِهم للأسبوعِ الرابعَ عشرَ على التوالي في مختلفِ مدن فرنسا احتجاجا على السياسات الاجتماعيةِ والضريبية, وللمطالبة باستقالةِ الرئيس ايمانويل ماكرون.

محتجو الستراتِ

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