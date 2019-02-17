2019/02/17 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مدرب القوة الجوية باسم قاسم، الاحد، ان فريقه سيعاود التدريبات استعداداً لمواجهة القمة امام الطلبة في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.وقال قاسم في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “فريق القوة الجوية لكرة القدم، سيعاود تدريباته يوم غد الاثنين بتمام الساعة الثانية والنصف مساءً على ملعب الفريق الاول ، تحضيراً لمباراة الطلبة يوم الاربعاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصقور تعاود التدريبات استعداداً للطلبة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصقور تعاود التدريبات استعداداً للطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).