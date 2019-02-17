2019/02/17 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / التربية تعلن ضوابط تنقلات الطلبة للصف الثالث متوسط والسادس اعدادي

17/02/2019 13:11:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت وزارة التربية، الاحد، عن ضوابط تنقلات الطلبة للصف الثالث متوسط والسادس اعدادي.

وذكرت الوزارة في كتاب رسمي حصلت ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "يوم الـ31 من اذار المقبل هو اخر موعد لتنقل الطلبة في هاتين المرحلتين".

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