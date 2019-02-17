مصدر يكشف مرشح الإتحاد الوطني لرئاسة برلمان الإقليم

2019/02/17 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {أربيل: الفرات نيوز} كشف مصدر مطلع، عن مرشح الإتحاد الوطني الكردستاني، لرئاسة برلمان اقليم كردستان.

وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "الاتحاد الوطني اختار {بيكرد طالباني} لرئاسة برلمان الاقليم خلال اجتماع لاعضاء المكتب السياسي وبانتظار اجتماع اليوم للتوقيع على الاتفاقية السياسية".وأضاف ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني سيجتمعان في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، للتوقيع على الاتفاقية".يشار الى ان الاستعدادات لعقد جلسة برلمان كردستان، يوم غد الاثنين، وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان قد أكتملت بحسب مصادر مطلعة.وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في برلمان الإقليم إنهم "لا يجدون سبباً قد يدعو إلى عدم انتخاب الهيئة في جلسة الغد".ومن المقرر ان تعقد جلسة برلمان الاقليم في الساعة 11 صباحاً، وأن جدول أعمال الجلسة يتألف من انتخاب هيئة رئاسة البرلمان وأداء اليمين من قبل ثلاثة برلمانيين جدد يحلون محل كل من قوباد الطالباني، شاسوار عبدالواحد، وشعبان علي شعبان.انتهىبواسطة..



علاء الطائي

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