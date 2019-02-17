الإفراج عن سائق القطار في الديوانية بعد تلقيه حكما بالحبس

2019/02/17 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت محكمة استئناف الدويانية، بصفتها التمييزية قرارا يقضي بنقض قرار محكمة جنح الديوانية بحبس المتهم {ح.ق} لمدة سنة واحدة على خلفية حادث دهس أدى إلى وفاة احد الأشخاص، وقررت الإفراج عنه.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "محكمة استئناف الدويانية، بصفتها التمييزية نظرت الدعوى بعد طعن تقدم به نائب المدعي العام وبعد إجراء التدقيقات عليها قررت إلغاء التهمة بحق المتهم والافراج عنه".وأشار البيان إلى أن "المتهم كان قد صدر بحقه حكم بالحبس لمدة سنة واحدة على خلفية حادث دهس ادى الى وفاة احد الأشخاص، الا ان محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية نقضت هذا الحكم وأفرجت عنه".وذكر البيان ان "المحكمة أكدت في قرارها ان المسؤولية لا تقع على عاتق سائق القطار حيث لم يثبت ارتكابه إهمالا او رعونة او عدم مراعاة للقوانين والأنظمة والتعليمات".انتهى

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