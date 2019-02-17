مدير زراعة كربلاء: قضاء عين التمر يشهد ثورة زراعية في انتاج محصول الحنطة

2019/02/17 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي، اليوم الاحد، انه "من المتوقع ان يسوق قضاء عين التمر غرب المحافظة مايقارب 40 الف طن من محصول الحنطة خلال موسم 2018-2019.واضاف الطائي في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، اورده اعلام الزراعة، ان "قضاء عين التمر يشهد ثورة زراعية في انتاج محصول الحنطة بعد ان توسعت المساحة المزروعة الى اكثر من 40 الف دونم في ظل استخدام المرشات المحورية والثابتة".

وتابع، ان "مزارع الحنطة التي تسقى عن طريق المرشات المحورية حولت القضاء الى اهم منطقة منتجة للحنطة في محافظة كربلاء، اذ تتركز فيها ثلتثي المساحة المزروعة بالحنطة في عموم المحافظة، والتي تبلغ 40 الف دونم من اصل المساحة الكلية المزروعة في الحنطة".

واكد الطائي، ان "هذه المساحات استخدمت فيها الاساليب العلمية بدء من الحراثة والبذار والسقي والتسميد والمكافحة وتحت اشراف المختصين في مديرية زراعة كربلاء اضافة الى الدعم والاشراف المقدم من البرنامج الوطني لتنمية الحنطة في العراق".

تحرير: عامر الشيباني

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