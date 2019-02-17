الشيخ الأمين قيس الخزعلي يستقبل المستشار الخاص للأمم المتحدة ورئس فريق التحقيق في جرائم

2019/02/17 | 13:35

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إستقبل الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي في مكتبه في بغداد، المستشار الخاص للامم المتحدة ورئيس فرق التحقيق في جرائم "داعش"

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