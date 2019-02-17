التجارة تسلم الاسواق المركزية لشركة استثمارية عالمية

2019/02/17 | 13:35

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اعلنت وزارة التجارة عن احالة الشركة العامة للاسواق المركزية خمس مواقع لاسواقها المركزية في بغداد للاستثمار ولصالح شركة دايكو العالمية القابضة المحدودة بعد منحها الرخص الاستثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار.

ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة عبد المحسن الركابي ، قوله، ان "الشركة وضمن خططها الاستثمارية قامت بتسليم مواقع الاسواق المركزية (الشعب والصالحية والعامل والعدل والمستنصرية ) للشركة المستثمرة بعد توقيع العقود الاستثمارية معها والحاصلة على رخص الهيئة الوطنية للاستثمار ".واشار الى ، انه "جرى التسليم للبنايات بحضور مدير عام الشركة واعضاء لجنة الاستثمار بالشركة وممثلي عن الهيئة الوطنية للاستثمار و الشركة المستثمرة دايكو العالمية القابضة ، مشيرا الى ، ان "المدة الاستثمارية لكل موقع هي (30) عاما وبنظام المولات ".انتهى ...



م ف

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