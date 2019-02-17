الخطوط الجوية العراقية : تخفيض سعر تذكرة السفر بنسبة 90% لمرضى السرطان

2019/02/17 | 13:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الاحد، تخفيض سعر تذكرة السفر بنسبة 90% لمرضى السرطان.

وقال مدير عام الشركة، عباس ناصر في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن “الخطوط الجوية العراقية خفضت سعر تذكرة السفر بنسبة 90% لمرضى السرطان، بهدف التقليل من الاعباء الملقاة على عاتق المرضى خاصة وانها ستشمل ايضا تقديم كافة التسهيلات لهم”.

واضاف، ان “التخفيض سيمنح مرتين في السنة وعلى السعر السياحي وسيتم فتح سجلات خاصة بالمرضى في شعبة التسويق التابعة للقسم التجاري في الشركة لتثبيت الأسماء والوثائق والتقارير الطبية التي تثبت الإصابة وعدد الرحلات.

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