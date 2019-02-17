إيران تستدعي سفير باكستان بسبب تفجير انتحاري

2019/02/17 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم الأحد، إن إيران استدعت السفير الباكستاني للاحتجاج على تفجير انتحاري أودى بحياة 27 من الحرس الثوري الإيراني قرب الحدود الأسبوع الماضي.

وأعلنت جماعة جيش العدل السنية، التي تقول إنها تسعى للحصول على مزيد من الحقوق وظروف معيشية أفضل لأقلية البلوخ العرقية، مسؤوليتها عن الهجوم يوم الأربعاء.

وتقول إيران إن جماعات متشددة تنشط من ملاذات آمنة في باكستان تشن مرارا هجمات من هناك عليها.

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