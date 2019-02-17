2019/02/17 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/…اعتبر المتحدث العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، التطبيع مع الكيان الصهيوني بأنه طعنة في ظهر المقاومة الفلسطينية وخيانة لدماء الآلاف من شهداء شعبنا وأمتنا.وقال أبو عبيدة، في تغريدة له على “التليغرام”, إن “التطبيع مع العدو الصهيوني طعنة في ظهر مقاومة شعبنا المتمسك بأرضه والذي يدافع منذ عشرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القسام تعتبر التطبيع مع الصهاينة خيانة لدماء الآلاف من الشهداء alansaar.

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