2019/02/17 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أقدمت الباحثة الأمريكية “Caroleen Marji Sayej” على تأليف كتاب عن المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني, فيما أكد أن السيد السيستاني وقف ضد أمريكا دفاعاً عن الديمقراطية في العراق.وقالت الباحثة على حسابها في “فيسبوك”, إنه “بعد قراءتي لفتاوى المراجع والبيانات الصادرة عنهم ودراسة الوضع الاجتماعي وكيف تغير بعد 2003 توصلت الى نتيجة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باحثة أمريكية : السيد السيستاني وقف ضد واشنطن دفاعاً عن الديمقراطية في العراق alansaar.

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