2019/02/17 | 13:36

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ظريف: أوروبا تحتاج الإرادة لمواجهة تيار الأحادية الأمريكية

العالم الاسلامي ايران

ظريف: أوروبا تحتاج الإرادة لمواجهة تيار الأحادية الأمريكية

الأحد 17 فبراير 2019 - 13:32

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إنه على أوروبا الالتزام بالإرادة في تنفيذ آلية دعم الأنشطة التجارية مع إيران، حتى تواجه العقوبات الأمريكية.

وذكر ظريف، خلال كلمة بمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، أن "إيران التزمت بتنفيذ الاتفاق النووي رغم الانسحاب الأمريكي، ويجب على أوروبا أن تستثمر في كل أنحاء العالم والحديث بشكل دائم عن التعددية يجب أن يحول إلى أفعال".وأضاف "على سبيل المثال آلية دعم الأنشطة التجارية ينقصها التزام من الدول الثلاث حتى يتم تنفيذ هذا الاتفاق"، مضيفا "أوروبا تحتاج أن يكون لديها إرادة حتى تستطيع مواجهة تيار الأحادية الأمريكية".انتهى...س ح

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