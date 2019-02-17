2019/02/17 | 13:36

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منذ مايقارب الشهر ..



الاهالي في كربلاء يشكون تسلمهم مياه ممزوجة بمادة النفط

تقارير الغدير

منذ مايقارب الشهر ..



الاهالي في كربلاء يشكون تسلمهم مياه ممزوجة بمادة النفط

الأحد 17 فبراير 2019 - 13:30

منذ مايقارب الشهر ..



الاهالي في كربلاء يشكون تسلمهم مياه ممزوجة بمادة النفط .

تقرير ..



عمار الخزاعي - كربلاء المقدسة

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