محكمة إستئناف القادسية تعلن الافراج عن سائق القطار في الديوانية بعد تلقيه حكما بالحبس

2019/02/17 | 13:37

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بغداد – عراق برس- 17 شباط / فبراير: أوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، الاحد ، ان ” محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية أصدرت قرارا يقضي بنقض قرار محكمة جنح الديوانية بحبس المتهم (ح.



ق) لمدة سنة واحدة على خلفية حادث دهس أدى إلى وفاة احد الأشخاص، وقررت الإفراج عنه” .

و تابع المركز في بيان له تلقت / عراق برس/ نسخة منه ، ان “محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية نظرت الدعوى بعد طعن تقدم به نائب المدعي العام وبعد إجراء التدقيقات عليها قررت إلغاء التهمة بحق المتهم والافراج عنه”مشيرا الى ، أن “المتهم كان قد صدر بحقه حكم بالحبس لمدة سنة واحدة على خلفية حادث دهس ادى الى وفاة احد الأشخاص، الا ان محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية نقضت هذا الحكم وأفرجت عنه وقد اكدت المحكمة في قرارها ان المسؤولية لا تقع على عاتق سائق القطار حيث لم يثبت ارتكابه إهمالا او رعونة او عدم مراعاة للقوانين والأنظمة والتعليمات”.



انتهى أح

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