عمليات بغداد تنوه الى تفجير كدس عتاد لداعش ..وغاضبون يقطعون طريق ديالى – بغداد

2019/02/17 | 13:37

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بغداد – عراق برس- 17 شباط / فبراير: أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، قيامها بتفجير مسيطر عليه غربي العاصمة.

ولفتت عمليات بغداد في بيان لها الى ، إن “الجهد الهندسي التابع لها سيقوم بتفجير مسيطر عليه لكدس من المواد المتفجرة عبارة عن مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية، ضمن مناطق غربي بغداد”، مضيفة ” لذلك نسترعي انتباه المواطنين من سكنة تلك المناطق وعدم الرعب حال سماع دوي الانفجار”.

وعلى صعيد منفصل افاد شهود عيان بقيام عشرات المتظاهرين الغاضبين، من ناحية جديدة الشط بقطع الطريق الرئيس بين محافظة ديالى و بغداد احتجاجا على اختيار محمد قتيبة البياتي ، نائبأ لمحافظ ديالى “، ﻻفتين الى ، ان “قطع الطريق تسبب بزحام مروري كثيف، لكون الشارع المذكور يعد طريقا رئيساً لعبور الشاحنات والمركبات القادمة من كردستان وديالى صوب العاصمة بغداد”.



انتهى اح

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