بالوثيقة : التربية تعلن ضوابط تنقلات الطلبة للصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي

2019/02/17 | 13:38

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بغداد – عراق برس- 17 شباط / فبراير: اعلنت وزارة التربية ، اليوم الاحد ، ضوابط تنقلات الطلبة للصف الثالث متوسط والسادس اعدادي “، ﻻفتة الى ” توقف نقل الطلبة في 31/3/2019. انتهى أح

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