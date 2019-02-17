تقرير صادم عن ” اصطياد المراهقين واستدراج النساء” لشبكات الدعارة والاتجار بالبشر في العراق

2019/02/17 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -عراق برس-17شباط/ فبراير: افد تقرير المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر، الاحد، ب شبكات تصطاد مراهقين، وتستدرج نساء للعمل ضمن شبكات دعارة بعدة محافظات عراقية فضلاً عن حالات اخرى.وقال المرصد في تقرير وردت لـ/عراق برس/ نسخة منه ، أنه “وثق في الفترة المحصورة بين (20 كانون الأول 2018 – 30 كانون الثاني 2019) وجود 15 شبكة اتجار بالبشر في بغداد وعدد من المحافظات، تعمل على استدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة، واستغلال كبار السن وذوي الإعاقة في ظاهرة التسول بالتقاطعات والاسواق، فضلا عن تجارة الأعضاء البشرية وتهريب العمالة الأجنبية”.

وتابع وفقا للمعلومات التي حصل عليها موثقو المرصد، قائلاً إن “الفتيات دون السن القانوني يمثلن نصف ضحايا جرائم الاتجار فيما يخص الشبكات المتخصصة بتهريب العمالة الأجنبية من شمال العراق إلى وسطه وجنوبه”.

وأشار الى “وجود متنفذين في إقليم كردستان يعملون على استغلال فتيات نازحات وعوائل تعاني من فقر مدقع في العمل بالبارات والنوادي الليلية وممارسة الجنس مع من يتكفل بإدخالهن إلى الإقليم وتسهيل الإجراءات القانونية للإقامة، إضافة إلى منحهن مبالغ مالية بخسة”.

ونوه المرصد إلى أن “معظم جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكالها تتم عبر صفحات ومجموعات تديرها حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي بحرية شبه مطلقة”.

وفيما يخص بغداد، وثق المرصد “وجود شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية تصطاد ضحاياها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة بذلك عوزهم المادي، إذ يتم نقل الضحايا من العاصمة إلى محافظة السليمانية لإجراء عمليات انتزاع الأعضاء داخل مستشفيات خاصة”.

كما وثق المرصد “وجود شبكتي اتجار بالبشر تدعيان امتلاكها مكاتب في بغداد وأربيل، اتضح فيما بعد انها مكاتب وهمية ولا وجود لها، حيث تعملان على إدخال العمالة الأجنبية (ذكور – إناث) من دول أوغندا وتنزانيا والهند وبنغلادش إلى إقليم كردستان ومن ثم تهريبهم إلى بغداد بطرق غير شرعية، فيما تواصل موثقو المرصد مع أحد العمال البنغاليين الذي فر من العراق إلى تركيا بعد هروبه من مكتب يعود لأحد السياسيين العراقيين جراء تعنيفه وسلب حقوقه المالية”.

وفي محافظتي أربيل والسليمانية، أفاد المرصد “بوجود أربع شبكات اتجار بالأعضاء البشرية متخصصة ببيع وشراء (الكلى)، وتبين أن العاملين ضمن هذه الشبكات (المندوبين) هم في الأصل سماسرة لأطباء متخصصين في استئصال وزراعة الأعضاء”.

وفي واسط، نقل المرصد عن فتاة اوضحت “معاناة شقيقتها المقيمة حاليا في أربيل التي اصبحت ضحية اتجار بالبشر من قبل والدها وزوجها الذي اجبرها على العمل في النوادي الليلية وممارسة الجنس مع الزبائن مقابل مبالغ مالية”.

وكشف المرصد “وجود أربع شبكات في محافظة البصرة تستغل كبار السن وذوي الإعاقة في ظاهرة التسول بالتقاطعات والشوارع العامة في المحافظة دون مراعاة الظرف الصحي والإنساني للضحايا، حيث تجبرهم على العمل لساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات متواصلة وبشكل يومي، ولا تتورع تلك الشبكات عن حرمانهم من الطعام والشراب حتى انتهاء ساعات تواجدهم في الشارع”.

وبين أنه “فيما تعمل شبكة اتجار بالبشر بمحافظة ذي قار تعمل على اصطياد أطفال وصبية واستغلالهم في ممارسة اللواط مقابل مبالغ مالية تصل إلى 200 دولار لليوم الواحد، فإن شبكة أخرى تعمل على استقطاب مراهقين دون السن القانوني من خارج المحافظة للممارسة اللواط”.

وجدد المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، “دعوته إلى الجهات المعنية والمختصة لبذل جهود أكبر للحد من هذه الجرائم ومعالجة أسبابها وتوفير ملاذات آمنة للضحايا، فضلا عن تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجان الفرعية في المحافظات، كما يشد على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم”.انتهى (1)

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير صادم عن ” اصطياد المراهقين واستدراج النساء” لشبكات الدعارة والاتجار بالبشر في العراق) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير صادم عن ” اصطياد المراهقين واستدراج النساء” لشبكات الدعارة والاتجار بالبشر في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).