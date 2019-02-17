مهند علي يقترب من الانتقال الى ناد خليجي

2019/02/17 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس نادي الشرطة الرياضي وهاب الطائي، عن تلقي عروضًا مغرية من عدة أندية للتعاقد مع لاعب فريق كرة القدم مهند علي (ميمي), مشيرا, ان اللاعب يقترب من اللانتقال الى ناد خليجي .

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