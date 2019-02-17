حقوق الانسان: أوضاع السجون العراقية تزداد سوءاً

2019/02/17 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مفوضية حقوق الانسان هيمن باجلان ان “أوضاع السجون العراقية تزداد سوءاً”.وطالب باجلان في بيان مقتضب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاسراع في اختيار وزراء العدل والداخلية والدفاع”.

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