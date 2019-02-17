2019/02/17 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لا يوجد حوار بين الدوحة والسعوديين والإماراتيين حالياً.وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر ميونخ للأمن أن الدوحة ليس لديها أي مانع لبذل أي جهود لحل الأزمة مع الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) ومصر.وأشار إلى أن بلاده طالما نادت هذه الدول للجلوس إلى طاولة الحوار.وفيما يخص فلسطين، قال آل ثاني ان "القضية الفسطينية هي أساس العلاقة بين قطر وإسرائيل وسنستمر في دعم أهل غزة."وتابع: "نحن لا نمول حماس بل نحاول وضع حد للأزمة الإنسانية في غزة بطرق واضحة وأمام أعين الجميع."وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية قطر: مستعدون للجلوس حول طاولة الحوار لحل الأزمة الخليجية ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية قطر: مستعدون للجلوس حول طاولة الحوار لحل الأزمة الخليجية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).