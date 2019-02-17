مجلس الوزراء يقرر زيادة كلفة صيانة وادامة مشاريع تصفية مياه المجاري ببغداد

2019/02/17 | 13:43

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اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، موافقة مجلس الوزراء على

زيادة الكلفة الكلية لمشروع صيانة وادامة وتشغيل مشاريع تصفية مياه

المجاري المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لعام 2018 الى امانة

بغداد.وبحسب وكالات انباء، ان" الأمانة ذكرت في بيان ، ان" مجلس

الوزراء قرر زيادة الكلفة الكلية لمشروع صيانة وادامة وتشغيل مشاريع

تصفية مياه المجاري المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لعام 2018

الى امانة بغداد إزاء التبويب، المادة 12 النوع 6 التسلسل 2 قطاع

المباني والخدمات بمقدار 4594000000 دينار بعد تقريب المبلغ لتصبح

بمقدار 38608000000 دينار بدل من 34014000000 دينار وبنسبة زياده

مقدارها 13.51% ".وأشار البيان ، الى ان " المجلس قرر زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة

تأهيل وصيانة وتشغيل مشروع تصفية مجاري الكرخ (البوعيثة) الواردة ضمن

مكونات المشروع المشار اليه انفا بمقدار 17.0233% لتنفيذ امر الغيار

البالغ 4637620000 دينار لتصبح بمقدار 27.0233% بدلاً من 10 % ، ويتم

بحث كيفية تمويل المبالغ المالية للمشروع موضوع البحث لاحقا.

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