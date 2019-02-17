التشكيلة الرسميه لريال مدريد ضد جيرونا

2019/02/17 | 13:43

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التشكيلة ريال مدريد الرسميه ضد جيرونا:كورتوا ، راموس ، فاران ، اودريزولا ، مارسيلو ، كروس ، كاسيميرو ،

فاسكيز ، اسينسو ، بنزيما وسيبايوس

قائمة لاعبي ريال مدريد تم استدعائم ضد جيرونا اليوم.غياب:١-فاييخو ٢-مودريتش ٣-ليورنتي٤-ايسكو

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