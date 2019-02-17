غزة.. وزارة الصحة تحذر من مخاطر قطع رواتب الكوادر الطبية

2019/02/17 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن قطع رواتب العاملين في الكوادر الطبية يهدد منظومة العمل الصحي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان القطاع غزة في كافة مناحي الحياة.

وقال: “هذه الإجراءات هي إمعان في تسديد المزيد من الضربات القاسمة لعصب المنظومة الصحية والذي يعتبر المحور الرئيسي في عمل وزارة الصحة”.

أوضح القدرة خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الإعلام -المكتب الإعلامي الحكومي- أن عدد العاملين بالقطاع الصحي الذين تم قطع رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية بلغ 262 موظفاً في مختلف التخصصات الطبية، من بينها 71 طبيباً و59 ممرضاً و75 إداري وخدمات وفنيين هندسة وصيانة و41 من المهن الاخرين في وزارة الصحة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمعن في التفريط في المقدرات البشرية وتضيع حقوق الوظيفية في ظل ما بذلته وزارة الصحة خلال الأعوام الماضية من برامج بناء وتعزيز القدرات البشرية في كافة التخصصات الصحية لتحسين مستويات الخدمة المقدمة لـ2 مليون مواطن يعيشون تحت حصار متواصل.

ودعا القدرة كافة الجهات الرسمية والمجتمعية والقانونية، لحماية حقوق الموظفين المكفولة بموجب قانون الخدمة المدنية والضغط باتجاه وقف إجراءات قطع الرواتب والحد من تداعياتها الخطيرة على حياة المرضى.

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