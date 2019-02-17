رقصة «تنين النار» احتفالا برأس السنة القمرية بالصين

2019/02/17 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يؤدي الفنانون الشعبيون رقصة تنين النار، وسط ألعاب نارية، خلال احتفالات السنة القمرية الصينية الجديدة في ناننينغ، جنوب الصين.

ورأس السنة الصينية تعرف أيضا بعيد الربيع، وتعرف باسم السنة القمرية الجديدة، هو أهم الاحتفالات الصينية.

يبدأ الاحتفال مع بداية أول شهر قمري في السنة الصينية، وينتهي في اليوم الخامس عشر من ذلك الشهر.

يسمى أول يوم باسم “عيد الفانوس”، أما ليلة العيد فتعرف باسم “تشوشي”، يحتفل العيد في العديد من المناطق حول العالم حيث تتواجد الجاليات الصينية.

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