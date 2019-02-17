وثيقة: التربية تحدد 9 إجراءات لانتقال طلبة الصفوف المنتهية

2019/02/17 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أوجز المدير العام لوزارة التربية وكالةً، نعمة حربي لفتة، الاحد، تسع نقاط بخصوص تنقلات الطلبة للصفوف المنتهية.وبحسب الوثيقة التي اطلع عليها “ناس”، اليوم (١٧ شباط ٢٠١٩)، فإن الوزارة “تمنع انتقال الطلبة لمديريات كركوك وصلاح الدين والانبار، وممثليات الوزارة في اقليم كردستان والمدارس العراقية في الخارج”.وأضافت الوثيقة أنه “يمنع نقل الطلبة […]

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