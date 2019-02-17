2019/02/17 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / استئناف القادسية تقضي بنقض قرار محكمة جنح الديوانية بحبس متهم بحادث دهس

واع / بغداد / م .ا

اعلنت محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية، الأحد، عن اصدارها قرارا يقضي بنقض قرار محكمة جنح الديوانية بحبس المتهم (ح.



ق) لمدة سنة واحدة على خلفية حادث دهس أدى إلى وفاة احد الأشخاص، وقررت الإفراج عنه.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية نظرت الدعوى بعد طعن تقدم به نائب المدعي العام وبعد إجراء التدقيقات عليها قررت إلغاء التهمة بحق المتهم والافراج عنه".

وأشار البيان إلى أن "المتهم كان قد صدر بحقه حكم بالحبس لمدة سنة واحدة على خلفية حادث دهس ادى الى وفاة احد الأشخاص، الا ان محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية نقضت هذا الحكم وأفرجت عنه".

وذكر البيان ان "المحكمة أكدت في قرارها ان المسؤولية لا تقع على عاتق سائق القطار حيث لم يثبت ارتكابه إهمالا او رعونة او عدم مراعاة للقوانين والأنظمة والتعليمات".

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