الدفاع النيابية // القوات الأميركية تتحرك لإنشاء قاعدة عسكرية في المحافظات الغربية

2019/02/17 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنةُ الأمنِ والدفاع النيابية كانت قد كشفت عن قيامِ القواتِ الأميركيةِ بدعمِ عددٍ كبيرٍ من شيوخِ العشائرِ وقياداتٍ بارزةٍ في المحافظاتِ الغربيةِ لإنشاءِ قاعدةٍ عسكريةٍ

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