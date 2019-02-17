اجتماع وارسو: واشنطن في مواجهة طهران

2019/02/17 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 13-14 شباط/ فبراير الحالي،اجتمعت 60 دولة في العاصمة البولندية وارسو، في “مؤتمر السلام” الذي يبحث تقليص المخاطر في الشرق الأوسط وملف

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