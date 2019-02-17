2019/02/17 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / نائب يرفع دعوى قضائية على مراسل بث تقرير تلفزيوني ابان الحملة الانتخابية

17/02/2019 14:22:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، الاحد، عن رفع نائبا سابقا دعوى قضائية ضد مراسل صحفي لبثه تقرير تلفزيوني عرض ابان الحملة الانتخابية.





وذكر بيان للجمعية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "المراسل الصحفي حيدر هادي تلقى، اليوم، تبليغاً لدعوى قضائية رُفعت ضده من قبل النائب السابق حبيب الطرفي".

ونقلت الجمعية عن الصحفي قوله إنه " تلقى تبليغا من محكمة كربلاء بخصوص قضية سابقة رفعها ضده النائب السابق في البرلمان حبيب الطرفي، على اثر تقرير متلفز تم بثه قبل اكثر من اربعة اشهر تقريباً، يظهر فيه امرأة تؤكد سرقة صوتها الانتخابي من قبل النائب".

وطالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، "سلطة القضاء في محافظة كربلاء وسلطة القضاء الاعلى بتقصي حقائق ما يُرفع من دعاوى بحق الكوادر الاعلامية، كونها منساقة ضمن اطار تكميم الافواه من قبل جهات حكومية متنفذة".

وأعلنت الجمعية "مساندتها للزميل الصحفي"، مؤكدة "استمرار مساعيها وعملها مع البرلمان الجديد لتعديل مواد جرائم النشر ضمن قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 الموروث من الحقبة الدكتاتورية، التي تتيح للمسؤولين الضغط على الصحفيين والناشطين ومنعهم من الكشف عن المعلومات المغيبة على المواطنين".

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