تحديد موعد قمة الجوية والطلبة

2019/02/17 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد مباراة القوة الجوية مع الطلبة في الدوري الممتاز.

وتقرر إقامة المباراة يوم الخميس المقبل بتمام الساعة 4:45 عصراً.انتهى

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