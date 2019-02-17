كربلاء على موعد مع أكبر مهرجان سينمائي في العراق

2019/02/17 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت اللجنة التحضيرية لمهرجان النهج السينمائي الدولي الخامس عن الافلام الفائزة بالمشاركة في المهرجان.

والمقرر ان تطلق فعاليات المهرجان في نيسان المقبل برعاية مجموعة قنوات كربلاء الفضائية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة في مدينة كربلاء المقدسة.وقال مدير المهرجان المخرج حسنين الهاني في بيان للعتبة الحسينية المقدسة، ان "لجنة التحكيم استكملت فرز الافلام التي ستشارك في المهرجان السينمائي".واوضح "بلغ عدد الافلام الفائزة ٥٣ فلما من اصل ٣٠٠٠ مشاركة من ١٢٠ دولة عربية واجنبية".وأشار الى انه ، تم تقسيم الافلام على ثلاثة محاور، محور الافلام الروائية والبالغ عددها ٢٧ و الوثائقية ١٢ والانيميشن ١٤ بالاضافة الى ثلاث مشاركات خارج المسابقة وهي افلام العرض".واكد الهاني ان "النتائج ستعلن يوم افتتاح المهرجان في الاول من نيسان".في السياق ذاته ، قال الدكتور مفيد سليمان الذيب رئيس لجنة فرز واختيار الأفلام إن "ما تم لمسه اثناء مشاهدة الاعمال هي العالمية التي تتميز بها الافلام والقبول الواسع من مختلف الدول والافكار الانسانية والثقافية والتربوية التي تحملها الاعمال".والمؤمل ان تشارك شخصيات فنية واكاديمية من مختلف دول العالم في فعاليات المهرجان.انتهى

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