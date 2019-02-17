والد نيمار يوضح حقيقة عودته إلى برشلونة

2019/02/17 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر أكد والد نيمار، نجم باريس سان جيرمان، أن الشائعات التي تدور حول عودة اللاعب إلى برشلونة الصيف المقبل ليست بالصحيحة.

وتواترت أنباء الفترة الماضية عن محادثات بين النادي الكتالوني والنجم البرازيلي من أجل عودته لصفوفه مرة أخرى بعد مشاهدته في برشلونة وزيارته الفريق في مناسبة سابقة.

وقال والد اللاعب مع "تيليفوت": "هناك شخصان فقط يتحدثان عن نيمار، أنا وهو، هل أي منا قال شيئاً عن العودة لبرشلونة؟ لم يحدث هذا".



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وأتبع: "الأمر مستحيل أن أترك لاعب بحجمه يتعرض لتلك الإشاعات، هو الآن في باريس ولم يحدث أي اتصال مع برشلونة".

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وختم: "هذا هو حاضر الأمر، أما المستقبل فأي شيء قابل أن يتغير، هو سعيد هنا باستثناء الإصابات، يتعافى حالياً ومستحيل رؤيته أمام مانشستر، المدة 10 أسابيع للتعافي".

ويغيب نيمار منذ إصابته قبل قرابة شهر أمام ستراسبورج على مستوى القدم، الإصابة التي ستبعده ما يقارب الشهرين أو أكثر بحسب التقارير الطبية.

ويلعب باريس سان جيرمان مساء الأحد أمام مضيفه سان إتيان بالدوري الفرنسي.





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