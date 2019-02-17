معاقبة ضابط فرنسي انتقد اساليب التحالف الدولي في قتال “داعش”

2019/02/17 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الفرنسي، أنه سيعاقب ضابطا فرنسيا شارك في قتال تنظيم “داعش” ب‍سوريا، عقب هجوم ل‍اذع شنه على أساليب التحالف الذي تقوده واشنطن لهزيمة التنظيم في آخر معاقله في هجين.وقال الكولونيل فرانسوا ريجي لوغرييه، الذي يتولى مسؤولية توجيه المدفعية الفرنسية التي تدعم جماعات يقودها الأكراد في سوريا منذ تشرين الاول الماضي، إن “التحالف ركز […]

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