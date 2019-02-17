بتوجيه من رئيس الوزراء.. رفع الكتل الكونكريتية من السفارات الصينية والسويدية والبرازيلية في العاصمة

2019/02/17 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، رفع الكتل الكونكريتية من السفارات الصينية والسويدية والبرازيلية في بغداد، فيما أشار إلى قرار فتح الخضراء

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