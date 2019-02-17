بشار الأسد: مخطط التقسيم يشمل كل دول المنطقة

2019/02/17 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، أن مخطط التقسيم قديم، وأنه لا يشمل سوريا فقط، بل وكل دول المنطقة.

وأكد الرئيس السوري أن ثبات وصمود الشعب السوري لم يتغير وقال: "الأعداء لا يتعلمون من الدروس فمخطط الهيمنة الذي يقوم به الغرب بقيادة أمريكا لم يتغير كما لم يتغير ثبات شعبنا"، مؤكدا أن الوطن ليس سلعة وهو مقدس وله مالكون حقيقيون وليس لصوصاً.

وقال الأسد في كلمته أمام رؤساء المجالس المحلية في المحافظات السورية أن "مخطط التقسيم قديموأنه لا يشمل سوريا فقط، بل وكل دول المنطقة".وأكد الرئيس السوري أن ثبات وصمود الشعب السوري لم يتغير وقال: "الأعداء لا يتعلمون من الدروس فمخطط الهيمنة الذي يقوم به الغرب بقيادة أمريكا لم يتغير كما لم يتغير ثبات شعبنا"، مؤكدا أن "الوطن ليس سلعة وهو مقدس وله مالكون حقيقيون وليس لصوصاً".يتبع...

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