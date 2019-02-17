2019/02/17 | 14:37

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اهالي منطقة المعامل ينتظرون وعود الحكومة لتحسين واقع منطقتهم

تقارير الغدير

اهالي منطقة المعامل ينتظرون وعود الحكومة لتحسين واقع منطقتهم

الأحد 17 فبراير 2019 - 14:15

اهالي منطقة المعامل ينتظرون وعود الحكومة لتحسين واقع منطقتهم .

تقرير ..



عباس المولى

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