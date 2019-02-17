وزارة الهجرة والمهجرين: عودة 1200 نازح من مخيمات مناطق سكناهم الأصلية بمحافظة ديالى

2019/02/17 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاحد، عودة 1200 نازح من مخيمات النزوح في قضاء خانقين إلى مناطق سكناهم الأصلية في ناحية السعدية بمحافظة ديالى.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز في بيان ان "هناك تسارعا حثيثا ومساعي مشتركة لإكمال عودة كافة النازحين الراغبين بالعودة لمناطقهم الأصلية".

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