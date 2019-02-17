القبض على أحد قناصي عصابات داعش في الانبار

2019/02/17 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار – عراق برس – 17 شباط / فبراير: أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن القبض على احد قناصي داعش في منطقة الكرمة بمحافظة الانبار.

وزادت ، ان “مفارز المديرية وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 40 وبعملية نوعية نفذت على وفق معلومات استخبارية دقيقة، القت القبض على احد قناصي عصابات داعش الارهابي في قضاء الكرمه بالانبار ممن شاركوا بالقتال ضد قواتنا الامنية قبل التحرير” مبينة ، انه “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب وقد تم تسليمه لجهة الطلب” .



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