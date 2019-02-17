العشرات من الكوادر التمريضية يعتصمون في الناصرية للمطالبة بحقوقهم

2019/02/17 | 14:40

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

نظم العشرات من الكوادر التمريضية في الناصرية اليوم اعتصاما في الناصرية للمطالبة بحقوقهم الوظيفية .





شبكة اخبار الناصرية:نظم العشرات من الكوادر التمريضية في الناصرية اليوم اعتصاما في الناصرية للمطالبة بحقوقهم الوظيفية .

وتجمع المعتصمون داخل مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية وهم يحملون لافتات كتب عليها (كفى لا اريد حقوق اريد كرامتى) و ( يا حكومة اعطني حقي اعطيك مجهودي) و (نطالب ببدل العدوى ورفع التسكين).

وقال منسق الاعتصام عيد البدري لشبكة اخبار الناصرية ، ان الكوادر التمريضية ستواصل الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات بصورة جزئية حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم المشروعة .

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