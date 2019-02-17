الرئيس السوري يعلن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر

2019/02/17 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس السوري بشار الاسد اليوم الاحد، إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

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