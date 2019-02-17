أمانة بغداد تباشر بتطوير شارع 77 في حي النصر

2019/02/17 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت أمانة بغداد، اليوم الاحد، بتطوير شارع ٧٧ في حي النصر.

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