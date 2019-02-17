عودة 1200 نازح لمناطق سكناهم في ناحية السعدية

2019/02/17 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (1,200) نازحاً من مخيمات النزوح في قضاء خانقين إلى مناطق سكناهم الأصلية في ناحية السعدية بمحافظة ديالى.، اكد هذا مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز ، ‏موضحا ان هناك تسارع حثيث و مساعي مشتركة لاكمال عودة كافة النازحين الراغبين بالعودة لمناطقهم الاصلية ” .[…]

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