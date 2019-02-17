بالصور .. اضراب المعلمين والمدرسين في بابل

2019/02/17 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج المئات من المعلمين والمدرسين في محافظات العراق، الاحد، باضراب

عام للمطالبة بحقوقهم.وبحسب ما ذكره مراسل آفاق، ان" المئات من المعلمين والمدرسين بدأوا

صباح اليوم باضراب عام للمطالبة بحقوقهم وتحسين المستوى المعيشي.واضاف المراسل ان اغلب المدارس بدت خالية اليوم من طلابها في اول يوم

لبدء الدوام الرسمي فيها بعد انتهاء عطلة نصف السنة.واكد نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني، اليوم السبت، ان يوم غد وبعد

غد سيكون اضراب للمعلمين والمدرسين في عموم العراق، فيما اشار الى ان

هذه رسالة حقيقة الى الحكومة العراقية والبرلمان من اجل الانتباه الى

العملية التربوية.

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