الأسدي يدعو إلى الوقوف مع المعلمين والمدرسين في مطالبهم الحقة والمشروعة

2019/02/17 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناشد النائب عن إئتلاف دولة القانون عدنان الأسدي جميع المعنيين

بالوقوف مع المعلمين والمدرسين في مطالبهم الحقة والمشروعة وبما كفله

لهم الدستور . الأسدي دعا في بيان الجميع إلى التحرك السريع لإيجاد حلول عادلة لهم

وكذلك ضمان استمرار العملية التعليمية والتربوية في البلاد ، وأشار

إلى أن الهدف من إضراب المعلمين هو أن يقوم البرلمان والحكومة

بإنصافهم بتحسين معيشتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم لضمان حقوقهم

والأجيال التي تليهم .

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