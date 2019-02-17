تسجيلات تفضح دعم تركيا لـ”داعش” في سوريا

2019/02/17 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الصحافي التركي عبد الله بوزكورت، في دورية التحقيقات الصادرة من مركز ستوكهولم للحرية أن مئات من تسجيلات التنصت السرية التي تم الحصول عليها من مصادر خاصة في العاصمة التركية أنقرة تكشف كيف أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مكنت – بل وسهلت – حركة المقاتلين الأجانب والأتراك عبر الحدود التركية إلى سوريا للقتال إلى […]

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