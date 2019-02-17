الاحتلال يطرد عائلة أبو عصب من منزلها في القدس المحتلة

2019/02/17 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة العسكرية، ظهر اليوم الأحد، عائلة المواطن المقدسي حاتم أبو عصب، من منزلها بمنطقة عقبة الخالدية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح وذلك لصالح الجمعيات الاستيطانية التهودية.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت صباح اليوم منزل عائلة أبو عصب، وفرضت طوقا عسكريا على محيطه، وأغلقت الشارع المؤدي إليه وسط أجواء أمنية متوترة، تمهيدا لطرد سكانه وتشريدهم، استنادا لقانون الاحتلال العنصري “حارس أملاك الغائبين”، على الرغم من أن العائلة حصلت على قراراً بتأجيل عملية الإخلاء حتى نهاية الشهر الجاري.

وأفاد شهود عيان، أن عقب عملية الاقتحام حدثت اشتباكات بالأيدي بين أفراد العائلة والجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية، التي اقتحمت المنزل بالقوة وأخرجت العائلة بالقوة المسلحة من المنزل الذي ستحوله الجمعيات الصهيونية إلى بؤرة استيطانية جديدة في قلب البلدة القديمة.

وتزعم سلطات الاحتلال أن منزل عائلة أبو عصب الذي تقطن فيه منذ أكثر من 65 عام، هو من ضمن “أملاك الغائبين” ولها الحق في مصادرته، وهي إحدى الطرق التي يستخدمها الاحتلال للسيطرة على منازل الفلسطنيين وطردهم منها والاستيلاء عليها لصالح الجميعيات الاستيطانية التي تهدف إلى تهويد المدينة وتغيير معالمها العربية والإسلامية.

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