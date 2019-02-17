الدهلكي يدعو عبد المهدي الى وضع الحلول لملف النازحين وتقديمها للبرلمان

2019/02/17 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

دعا النائب رعد الدهلكي ، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لوضع دراسة متكاملة تضم خطط واليات واضحة وضمن مدد زمنية لحسم ملف النازحين وتقديمها للبرلمان للتصويت عليها،فيما انتقد تلكؤ عمل وزارة الهجرة وعدم تعاملها بشكل مهني يوازي حجم معاناة النازحين في المخيمات بهذا البرد.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللجنة بجميع اعضائها بشكل منفرد زارت عدد من المخيمات في اقليم كردستان ومحافظات اخرى واطلعت على الواقع الذي تعيشه تلك المخيمات خلال هذا الوقت”، مبينا ان “الوضع بالمخيمات صادم ويجعلنا نشعر بخيبة امل كبيرة لعدم وجود ابسط اهتمام من قبل وزارة الهجرة بتلك الشريحة التي ظلمت وعانت كثيرا وكما يبدوا ان الوزارة تتعامل بشكل ابعد ما يكون عن المهنية وهي تعيش في كوكب والنازحين في كوكب اخر”.

واضاف، ان المخيمات اليوم تفتقر الى ابسط امور المعيشة من الوقود او الطعام والاغطية وحتى ان وضع الخيم متهالك ولا تصلح للعيش بهذه الاجواء الباردة”، مشددا على “ضرورة اتخاذ رئيس الوزراء لاجراءات حقيقية ومدروسة لانهاء معاناة النازحين والعمل على وضع دراسة متكاملة تضم خطط واليات واضحة وضمن مدد زمنية لحسم هذا الملف وتقديمها الى مجلس النواب لدراستها والتصويت عليها ووالاشراف والرقابه ضمن برنامج الحكومة في معالجة ملف النازحين”.

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