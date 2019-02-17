السهيل يوجه بضرورة تطوير الواقع العلمي للجامعات المستحدثة

2019/02/17 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

التقى وزير التعليم العالي قصي السهيل، رؤساء الجامعات المستحدثة، موجهاً بضرورة تطوير واقعها العلمي والأكاديمي.

وأكد السهيل بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “أهمية دور الجامعات المستحدثة في تنفيذ البرنامج الحكومي كونه من أولويات عمل الوزارة بتشكيلاتها كافة” ، داعيا إلى “وجوب السعي للدخول ضمن التصنيفات العالمية الرصينة”.





وشدد على “دعم المشاريع التي تلبي احتياجات الجامعات المستحدثة كالأقسام الداخلية والقاعات الدراسية والبنى التحتية واستقطاب الكفاءات العلمية وإعادة توزيع وتوظيف الملاكات في الاختصاصات المختلفة بالتعاون مع الجامعات الأم ووزارات الدولة المختلفة لسد العجز في الكوادر التدريسية”.





ودعا السهيل اثناء لقاءه رؤساء الجامعات المستحدثة بحضور الهيئة القيادية للوزارة، الى “الاستماع الى مطالب الجامعات المستحدثة من حيث الدرجات الوظيفية وتوفير الاقسام الداخلية للطلبة والاحتياجات الاخرى لها بالتعاون مع الجامعات الام ضمن الرقعة الجغرافية”.

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