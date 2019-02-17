الحشد الشعبي 65 عبوة ومقذوفا حربيا بعملية مسح ميداني شرق الموصل

2019/02/17 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفعت مكافحة المتفجرات التابعة للواء 30 في الحشد الشعبي, الأحد, 65 عبوة ناسفة ومقذوفات حربية غير منفلقة بعملية مسح ميداني شرق الموصل.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفرزة مكافحة المتفجرات في اللواء 30 ضمن قاطع عمليات الحشد الشعبي في الموصل نفذت عملية مسح ميداني في قرية الكنهش بقضاء النمرود […]

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